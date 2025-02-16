Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Mihalgazi-Sarıcakaya bölgesinin enerjisini kendi üreten ve sağlıklı altyapısı olan bir şekilde modellemeyi planladıklarını, orada zeytinciliği canlandırmanın şehrin hafızasına saygı duruşu olacağını belirtti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İhlas Haber Ajansı Eskişehir Ofisi’ne ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Ünlüce Eskişehir’le ilgili çözüm bekleyen konularla ilgili olarak muhabirlerin sorularını yanıtladı. "Mihalgazi - Sarıcakaya bölgesinde daha önce zeytinle başladınız, ipekle devam edeceksiniz. O bölge zengin ve potansiyeli olan bir bölge, sizin orada başka çalışmalarınız olacak mı?" sorusu üzerine Ünlüce, "Sarıcakaya Mihalgazi’de bir seracılık çalışması var, üretimden de ciddi paralar kazanılıyor. Bizim Sarıcakaya ve Mihalgazi’yle özel olarak ilgilenmemizin sebebi hem ova olarak çok bereketli olması, hem de biraz küçük kalmış ve bunu hak etmiyor olması. Sarıcakaya - Mihalgazi bugün en az 60-70 bin nüfusu olması gereken yerler. Orada yapılan üretime ve İstanbul’a gönderilen miktarlara bakın; ama sosyal hayat canlanmamış ve geride kalmış. Bizim öncelikli amacımız oradaki nüfusu oturtmak ve üretimi biraz çeşitlendirmek. Orada daha çok domates ve roka üzerine bir üretim var. Ama bu da kullanılan hormonlar ve tarım ilaçlarından kaynaklı olarak bir süre sonra toprağı yormaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

"0,2 asit oranıyla çok kaliteli bir zeytinyağı ürettik"

Başkan Ünlüce, Mihalgazi - Sarıcakaya bölgesinde zeytinciliği canlandırmanın şehrin hafızasına bir saygı duruşu olacağını vurguladı. Geçen sene küçük denemeler yaptıklarını, bu sene artık tenekelerde üretime geçtiklerini ve 0,2 asit oranıyla kaliteli bir zeytinyağı ürettiklerini belirten Ünlüce, şunları söyledi;

"Buna ikinci bir çözüm ne olabilir derseniz zeytin diye düşündük. Zaten orada ufak tefek var olan bir zeytincilik vardı, son 5-6 yılda onunla bayağı bir uğraştık ve zeytinciliği tekrar canlandırmaya çalıştık. Bu konuda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’yle de çalıştık. Orada mesela anıt ağaçlar bulundu, hatta bir ağacın 800 yıllık olduğu düşünülüyor. Bu bizim için çok değerli ve çok da kayda değer bir olay. O yüzden anıt ağaçla ilgili başvurularımızı da yaptık. Orada yeniden zeytinciliği canlandırmak, şehrin hafızasına bir saygı duruşu gibi olacak. Bu konuda Osmangazi Üniversitesi’yle bir protokol imzaladık ve onların kendilerine ait yetiştirme alanında ürettikleri zeytinleri satın alıp sıkma tesislerinde sıkarak kendi zeytinyağımızı ürettik. Geçen sene küçük denemeler yapmıştık, bu sene artık tenekede ürettik ve 1-2 haftaya kadar Üretici Marketlerimizde yer alacak. Ve gerçekten 0,2 asit oranıyla çok kaliteli bir zeytinyağı ürettik, çıkan sonuçlardan çok memnunuz. Sarıcakaya’yı üreten, kendi kendine yeten, enerjisini kendi üreten ve sağlıklı altyapısı olan bir şekilde modellemeyi planlıyoruz."