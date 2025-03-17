Çanakkale Zaferi’nin azmin ve inancın zaferi olduğunu vurgulayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü; "Türk milletinin adı tarihe altın harflerle yazılmıştır" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Çanakkale Zaferi’nin umudun, azmin ve inancın zaferi olduğunu söyleyen Başkan Acar Ünlü mesajında "18 Mart 1915’te kahraman Türk milletinin Çanakkale’de göğsünü siper ederek, yedi düvele karşı durarak yazdığı destan tarihimizin en gurur verici cesaret, yiğitlik ve başarı örneklerinden birisi olmuştur. Bu zafer sadece bir savaş kazanımı değil aynı zamanda Kurtuluş mücadelesinin ilham kaynağı olmuş, Anadolu’nun dört bir yanında direniş için çoban ateşini yakmıştır. Bu zaferle Türklerin söz konusu bağımsızlık olduğunda tüm imkansızlıklara rağmen önüne çıkan tüm engelleri aşabilecek güçte olduğunu dünyaya kanıtlanmış, ‘Çanakkale geçilmez’ diyen Türk milletinin adı tarihe altın harflerle yazılmıştır. Türk ordusunun Çanakkale’de vermiş olduğu büyük mücadelenin 110. yıl dönümünde bize bu büyük zaferin gururunu armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı uğruna canını, kanını, tüm varlığını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" ifadeleri yer aldı.