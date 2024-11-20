Anaokulu öğrencileri 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’yü makamında ziyaret etti.

Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Marmaris Belediyesi minik misafirlerini ağırladı. Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün konuğu olan öğrenciler Başkan Ünlü’ye sorular yöneltti. Ellerinde “Ben çocuğum haklarım var, sevilmek benim hakkım, sağlıklı bir yaşam sürmek benim hakkım” yazılı dövizler taşıyan çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Başkan Ünlü, “Sizin yüzünüzdeki küçük bir gülümseme dünyalara bedel. Tüm çocukların eşit haklara sahip olduğu, doyasıya gülebildiği ve özgürce oyun oynayabildiği adil bir dünya düzeni için hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi. Çocuklar Başkan Ünlü’nün yakasına ben çocuğum haklarım var yazılı etiketler yapıştırdı.