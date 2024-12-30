Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sınıf başkanlığı yarışında ‘belediye başkanını getireceğim’ vaadinde bulunan Yunus Emre Balıkçı’yı kırmayarak okulu ziyaret etti.

Sınıf başkanlığı seçimlerinde ‘belediye başkanını getireceğim’ vaadinde bulunan Şehit Ahmet Benler İlkokulu 3. Sınıf öğrencesi Yunus Emre Balıkçı’nın isteğini kırmayan Belediye Başkanı Acar Ünlü, okulu ziyaret etti.

Okulda büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Ünlü ilk olarak Yunus Emre’nin sınıfını ziyaret etti. Sınıf başkanı seçilen Yunus Emre’yi tebrik eden Ünlü, öğrencilerle sohbet ederek onlara başarı dileklerini iletti. Teneffüs olduğu için çocuklara süt simit ikramında da bulunan Ünlü, “Hepinizin gelecekte çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Gelecek güzel günler için çok çalışmaktan, mücadele etmekten ve hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin. Sizler için her zaman desteğe hazırız” dedi.

Öğrencilerle sohbet eden Başkan Ünlü, onların kentle ilgili isteklerini de dinledi. Çıkışta öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ünlü, sık sık ziyaret etme sözü verdi.