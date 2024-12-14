Gayrimenkul temsilcilerin in katıldığı toplantıya konuşmacı olarak katılan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Özellikle yenilikçi, sürdürülebilir, çevre dostu ve doğal güzelliklerimizi gözeten projelerle Marmaris’i bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Bu yıl ‘Dönüşümün Eşiğinde’ temasıyla düzenlenen toplantıda Türkiye gayrimenkul sektörü ve paydaşlarını bir araya getirdi. Çok sayıda katılımcının hazır bulunduğu buluşmada Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de bir konuşma yaptı. Marmaris Belediyesi Meclis Üyeleri Tunç Telli ve İlkay Şimşek ile birlikte etkinliğe katılan Başkan Acar Ünlü, Avi Alkaş’ın moderatörlüğünde düzenlenen konferansta Marmaris’i ve belediyecilik hedeflerini anlattı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da konuşmacı olduğu ‘Yeni Nesil Belediyecilik ile Dönüşümün Eşiğinde’ başlıklı konferansta Başkan Ünlü, Marmaris’i geleceğe taşıyacak projelerle ilgili bilgi verdi.

“Bu tür etkinliklerin uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi için de vazgeçilmez bir rol oynadığını düşünüyorum. Dünyayla rekabet edebilmek ve ihracatımızı artırmak istiyorsak, bu platformlar aracılığıyla hem deneyim paylaşımı yapmalı hem de global trendleri yakından takip etmeliyiz” diyen Ünlü, “Yeni nesil belediyecilik anlayışı sadece hizmet sunumunda değil, aynı zamanda yönetim biçiminde de dönüşümü ifade ediyor. Katılımcı, şeffaf, yenilikçi ve teknoloji odaklı bir yönetim anlayışıyla şehirlerimizi sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına uygun şekilde dönüştürmek zorundayız. Marmaris Belediyesi olarak, veri temelli kentsel dönüşüm projeleri geliştiriyor, binaların hem çevresel hem de yapısal dayanıklılığını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Yerel yönetimlerin, gayrimenkul sektörü ile işbirliği içinde sürdürülebilir ve güvenli bir geleceği inşa etme sorumluluğunun her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirten Ünlü, “Ülkemiz, deprem riski yüksek bir coğrafyada yer alıyor ve bu gerçeklik, tüm sektörlerin olduğu gibi gayrimenkul sektörünün de temel bir önceliği olmalıdır. Deprem güvenliği, sürdürülebilirlik kadar kritik bir meseledir. Dayanıklı ve çevre dostu binalar inşa etmek, hem şehirlerimizi depreme hazırlıklı hale getirecek hem de enerji verimliliğini artırarak doğal kaynaklarımızı koruyacaktır. Gayrimenkul sektöründen beklentimiz, bu konuda yenilikçi teknolojilere ve uluslararası standartlara uyum sağlayarak topluma güvenli yaşam alanları sunmasıdır” açıklamasını yaptı.

Marmaris’in kültürel mirası, stratejik konumu ve dinamik ekonomisiyle bir dünya kenti olma potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Başkan Ünlü, “Bu potansiyeli gerçekleştirebilmek için, Marmaris’i bir marka şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Ancak, bir şehri dünya kenti yapmak sadece yerel yönetimlerin çabasıyla mümkün değildir. Bunun için tüm paydaşların içinde olduğu bir sisteme ihtiyaç duyuyoruz. Gayrimenkul sektöründen turizm sektörüne, sivil toplum kuruluşlarından yerel halkımıza kadar herkesin bu sürece katkıda bulunması gerekiyor. Sahip olduğumuz turizm kapasitesi, çevre dostu projelere olan açık yaklaşımımız ve altyapı geliştirme hedeflerimizle Marmaris’i yalnızca bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda yatırımın ve inovasyonun merkezi haline getirmek istiyoruz. Özellikle yenilikçi, sürdürülebilir, çevre dostu ve doğal güzelliklerimizi gözeten projelerle Marmaris’i bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.