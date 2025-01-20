Marmaris Belediyesi zabıta ekiplerinin marketlerde gerçekleştirdiği denetimlere Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı.

“Güvenli gıda, güvenli Marmaris” sloganıyla halkın sağlıklı, güvenilir gıda tüketmeleri ve kaliteli hizmet almaları için çalışmalar yürüten Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri zincir marketlerde denetimlerine devam ediyor. Ekiplerin, marketlerde gerçekleştirdiği denetimlere Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı. Denetimlerde ruhsat, vergi levhası gibi bulunması şart olan belgelerde kontrollerin yanı sıra fiyat etiketi, raf ve kasa fiyat uyumu, hijyenik şartlar, saklama şartları ve ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Zabıta ekiplerinin rutin denetimlerini aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Acar Ünlü, “Marketlerin düzen, fiyat ve hijyen şartlarını kontrol ederek vatandaşların en iyi hizmeti alması için gerekli önlemleri alıyoruz. Bugün de ben denetime katılarak zabıta ekiplerimizle gerekli incelemelerde bulundum. İlçe çapında denetimlerimiz devam edecek” diye konuştu.