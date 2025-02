Kıyı Ege’de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı’nda konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi olan Marmaris ve çevresinde acil olarak imar planlarının çıkması gerektiğini ifade ederek "İmarın gelmediği her gün felaketlere zemin hazırlıyor" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgenin deprem risklerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek ve afet yönetimi konusunda kalıcı çözümler geliştirmeyi amaçlayan ‘Kıyı Ege’de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı’ Marmaris’te başladı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncülüğünde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Muğla Barosu işbirliğiyle düzenlenen 3 günlük çalıştaya yoğun katılım oldu.

"Deprem gündemden düşmemeli"

Çalıştayın açılışında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, konuşmasında her acı tecrübe sonrasında depremin gündem olduğunu ancak sonra unutulduğunu ifade ederek "Canımız yandığı zaman değil her zaman bu konuları hatırımızda tutmak ve buna göre adım atmak zorundayız. Bu noktada da kaçak yapılan her yapının aslında kendimize yaptığımız bir mezar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Önlenemez bir şekilde artan kaçak yapıların sağlıklı olmadığını, muhtemel depremlerde hepimizi felakete sürükleyeceğini vatandaşlara hatırlatmamız, yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlatmamız gerekir. Ancak yapmamamız gereken şey ise imar barışı. Çünkü yaptığımız imar barışlarından sonra hatta söylentisiyle bile birlikte ülkemizdeki kaçak yapı artışının ne boyutlara geldiğini hep birlikte yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

"Marmaris’e imar gelmesi şart"

Marmaris özelindeki sorunlara da değinen Ünlü, "Marmaris bir ÖÇK bölgesi ve imarın gelmediği her gün aslında bu felaketlere bir zemin hazırlıyor. Bu nedenle ben bu konuda söz sahibi olan bütün yetkililerin bu noktaya dikkat etmesi gerektiğini, önemsemesi gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. İmar yapılmayan her gün burada akacak gözyaşının misliyle artması demektir. Bu yüzden kontrollerin çok sağlıklı yapılması geleceğin şehirlerini oluşturacak olan yapı envanterinin çok sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır" dedi. Başkan Ünlü, çalıştayda emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Çalıştayın açılışına CHP Muğla Milletvekilleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Baro Başkanı Av. Levent Akgün, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Nusret Suna ve Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, ilçe belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen çalıştaya konunun uzmanları ve saha çalışanları katıldı.