Selimiye ve Bozburun’u ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bölgede yapılmak istenen marina projeleriyle ilgili vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu. Başkan Ünlü, herkesi kentine sahip çıkmaya davet ederek “Bu mücadeleyi birlikte başlatacağız. Herkesin bu süreçte elinden gelen mücadeleyi göstermesi gerekiyor” dedi.

Marmaris Belediyesi Başkanı Acar Ünlü, Marmaris’e döner dönmez Selimiye’yi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Meclis üyeleri ve birim müdürleriyle birlikte ayağının tozuyla Selimiye’ye gelen Başkan Ünlü buradaki görüşmelerin ardından yine marina yapılmak istenen başka bir mahalle olan Bozburun’a geçti.

"Olumsuz görüş vereceğiz"

Marmaris’teki bir Liman İşletmeciliği’ne verilen 145 tekne kapasiteli proje ile ilgili değerlendirme toplantısında vatandaşın verdiği tepkinin çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Ünlü, Marmaris’in doğasını, denizi, ormanını korumak için süreçlerin takipçisi olacaklarını ifade etti. Proje dosyasına kurum görüşü istendiğinde Marmaris Belediyesi olarak olumsuz görüş vereceklerini dile getiren Başkan Ünlü, “Buradaki vatandaşın altyapı, kanalizasyon, imar sorunu varken bunun kıyıya yeni tekneler getirmek isteniyor. 145 tekne 145 ev demek? Pis su nereye gidiyor, vidanjörle çekiliyor. Yaz aylarında vidanjör bile bulunamıyor. Hal böyleyken bu projeye ne gerek var? Bu mücadelenin esas sahibi siz olacaksınız? Biz de sizin yanınızda olacağız. Herkesin elinden gelen mücadeleyi göstermesi gerekiyor” diye konuştu.

"İzinler halk için çıksın"

Marina izni veren kurumların bölgenin imarı için de izin verebileceğini dile getiren Başkan Ünlü, “Madem bu yapılıyorsa halk da düşünülsün ve imar planları çıkarılsın. Biz bu işte sizin yanınızdayız. Eğer umutsuz olursak hiçbir sonuca ulaşamayız. Böyle bakılsaydı eğer Kurtuluş Savaşı da kazanılamazdı. Buranın sahibi buranın yaşayanıdır. Yüzyıllardır buraları koruyan, eken, biçen sizlerin dedeleri, sizler ve sizlerin torunlarıdır. Herkesin kentine, köyüne sahip çıkması lazım. Biz mücadeleyi sizlerle birlikte başlatacağız. Yatırıma karşı değiliz, tabi ki yatırım gelmeli ama hep söylüyoruz, kurallı, vicdanlı, hukuksal olmalı. Doğru yerde, doğru kapasiteyle, sosyal adaleti sağlayarak olmalı” ifadesini kullandı.

Selimiye’den sonra Bozburun’a geçen Başkan Ünlü burada yapılmak istenen marina ve sit dereceleri değişiklikleri ile ilgili vatandaşlarla görüştü. Ünlü, verilecek mücadelede halkın yanında olduklarını burada da yineledi.