Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü; "Dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yaşatmaya bu sene de devam edeceğiz" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Ramazan ayının başlangıcı vesilesi ile bir mesaj yayınlayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü; "Paylaşma ve yardımlaşmanın mutluluğunu en güzel şekilde yaşayacağımız Ramazan ayı boyunca lokmamızı bölüşerek, dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yaşatmaya bu sene de devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ünlü, mesajının devamında "Dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularını hep beraber idrak edeceğimiz Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Marmaris Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Paylaşma ve yardımlaşmanın mutluluğunu en güzel şekilde yaşayacağımız Ramazan ayı boyunca lokmamızı bölüşerek, dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yaşatmaya bu sene de devam edeceğiz. Ramazan ayının, tüm komşularımız ile birlik ve beraberliğimizi perçinlemesine, barış ve sevgi dolu günlere olan inancımızı yükseltmesine vesile olması temennisiyle bu mübarek bereket, barış, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Hayırlı Ramazanlar" ifadelerine yer verdi.