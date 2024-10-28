Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Ulu Önder Atatürk’ün “en büyük eserimdir” diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıldönümüne erişmenin engin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılını yaşamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Ünlü, “Türk tarihinin en büyük bayramı, gücünü ve kaynağını hür iradesinden alan ve Ulu Önder Atatürk’ün “en büyük eserimdir” diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıldönümüne erişmenin engin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Başkan Acar Ünlü, mesajında şunları söyledi; “Türk Milleti’nin, Atatürk’ün çevresinde kenetlenmesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve ardından Cumhuriyet’in kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. Kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle dönemin türlü imkansızlıklarına rağmen inançla, inatla verilen zorlu mücadelelerin ardından tanıştığımız Cumhuriyet ve onun değerleri; bizleri özgürlüklerle, adaletle, demokrasiyle bütünleştiren bir köprü, çağdaş dünyaya açılan aydınlık bir kapı olmuştur. Laik, demokratik, çağdaş Türkiye’nin güvencesi Cumhuriyet’in oluşturduğu özgürlük ortamını her geçen gün daha fazla koruma ve onun evrensel değerlerine daha sıkı sarılma gerekliliğinin bilinciyle, Cumhuriyetin yıldönümünde ebedi Başkomutanımız Ulu Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, tüm Marmarislilerin bayramını kutluyorum” dedi.