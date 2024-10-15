Temizlik personelleriyle birlikte mıntıka temizliğine katılan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü; “Bir ‘can’ çöp poşetine çok ağır gelir” diyerek son günlerde barınaklarda yaşanan hayvan eziyetlerini gündeme getirdi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, temizlik personeliyle birlikte Yalancıboğaz mevkiinde mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Tatilcilerin ve piknikseverlerin yoğun olarak geldiği yerlerden biri olan Yalancıboğaz’daki temizlik çalışmasında onlarca torba çöp toplandı. Çöp toplama sırasında gündeme dair değerlendirmelerde de bulunan Acar Ünlü, son dönemde hayvan bakımevlerinde yaşanan ve öldürülen köpeklerin çöp poşetlerine konulduğu eziyetlere atıfta bulunarak “Çöp poşetine yalnızca çöplerimizi atıyoruz. Bir can bu çöp poşetine çok ağır gelir” diyerek duyarlılığını dile getirdi.

Herkesin doğanın güzelliklerini doya doya yaşamaya hakkı olduğunu belirten Başkan Ünlü; “Marmaris çok keyifli bir yer. Denizi, doğayı herkesin yaşamaya hakkı var ama kirleterek değil. Herkesin olan bu çevreyi bizden sonrakilere de bırakabilmemiz gerekiyor. Doğada sadece ayak izi bırakmamız lazım, başka bir şey değil” diye konuştu.