Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ederek, “Milletimiz istikrardan yana iradesini net bir şekilde ortaya koymuştur” dedi.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Milletimiz istikrardan yana iradesini açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Sonucun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakını tebrik ediyorum. 2023 bizim için önemli bir yıl. Türkiye Yüzyılı’nda güçlü Türkiye idealiyle hep birlikte çalışmaya, ülkemiz için hep beraber üretmeye devam edeceğiz. Yeni yüzyıl, büyük Türkiye’nin yüzyılıdır. Yeni yüzyıl, istiklal ve istikbalin yüzyılıdır. Artık belirsizlik dönemi de sona erdi. Artık tüm enerjimizle işimize odaklanmanın zamanıdır. Ülkemiz, hedefleri büyük Türkiye idealiyle birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ruhuyla hızla ilerlemesini sürdürecektir. İş dünyası ile güçlü iletişimi olan bir kabine ve vekillerimizle, MÜSİAD olarak her zaman olduğu gibi yeni dönemde de Türkiye ve bölgemiz için ekonomik, sosyal ve siyasi olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha tebrik ederiz. Allah yardımcısı olsun.”