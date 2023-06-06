Karabük Müstakil ve Sanayi İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, Karabük’ün il oluşunun 28. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünal, mesajında, Türkiye’nin ilk ağır sanayi fabrikası olan KARDEMİR’in kurulmasıyla başlayan serüvenin İl ile sonuçlandığını ve bugün Türkiye’nin 78.’inci İl’i olarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Ünal,1926 yılında devlet tarafından alınan karar ile demiryolu ağının kurulması sonrası Karabük’ün kaderini değiştirdiğini anımsatarak, “6 Haziran tarihinin Karabük’ümüz açısından bir başka önemi daha vardır. 1937 yılında Demir Çelik Fabrikalarının temelleri atılmış, 3 Mart 1938’de makinelerin montajı başlamış ve montajı tamamlanan ilk ünite 6 Haziran 1939 tarihinde işletmeye açılmıştır. Böylece, ’çeltikten çeliğe’ sloganında ifade edildiği üzere, çeltik tarımından çelik üretimine geçilmiştir. Karabük, 6 Haziran 1995 gün ve 22305 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çankırı’dan, Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile Zonguldak’tan, Eflani, Safranbolu ve Yenice ilçelerinin birleştirilmesiyle Karabük Türkiye’nin 78. ili olmuştur. Her geçen gün biraz daha büyüyen gelişen, geleceği aydınlık, Cumhuriyet kentinin insanları olarak ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, havasını teneffüs ettiğimiz Karabük’ümüzün il oluşunun 28. yıldönümünü kutluyoruz” dedi.