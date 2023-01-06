Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİA D) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, katıldığı başkanlar toplantısında inşaat grupları adına kamu müteahhitlerinin sorunlarını Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’ye iletti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİA D) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, katıldığı başkanlar toplantısında inşaat grupları adına kamu müteahhitlerinin sorunlarını Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’ye iletti.

İstanbul’da düzenlenen ‘MÜSİA D 2022 yılı Değerlendirmesi ve 2023 yılı Beklentileri Genişletilmiş Başkanlar’ toplantısına katılan Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, Girişimçilik komisyon Başkanı Mutlu Can Argın ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’ye, kamu müteahhitlerinin sorunları ile ilgili dosya sunarak, çalışma yapılması noktasında destek istedi.

Başkan Ünal, genişletilmiş başkanlar toplantısı sonrası, özellikle tüm sektörleri ve kamu müteahhitleri ile inşaat gruplarını ilgilendiren vergi indirim teşviki ve KGF konularında öncelikle Karabük üyelerimizin ve üye olmayan Karabüklü iş dünyasının talep ve önerilerini Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ile yüz yüze görüşerek ilettiklerini söyledi.

Ünal, Bakan Nebati’ye ayrıca sorunların yer aldığı 6 maddelik sorun taleplerin yer aldığı dilekçelerini de sunduklarını belirterek, “Yüksek seyreden jeopolitik risklere ve yavaşlayan küresel ekonomiye rağmen, Türkiye ekonomisi dinamik ve esnek yapısı sayesinde 2022 yılında da küresel ekonomi ortalamasının üzerinde büyümeyi sürdürmüştür. Gelişmiş ülkelerde resesyon ve stagflasyon senaryolarınınım konuşulduğu böylesi zorlu bir ortamda ekonomimizin büyümeye devam etmesi, Türkiye’nin dış şoklara karşı bağışıklığını ne denli güçlendirdiğinin bir ispatıdır. Yeni dönemde Türkiye ekonomisinin büyüme hızına ve pozitif ayrışma sürecine destek olacağına inandığımız bir dizi sorunların yer aldığı konuları dile getirme fırsatı yakaladık. Genel Başkanımız Mahmut Asmalı’nın destekleri ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’ye hem yüz yüze hem de yazılı şekilde dosyamızı sunduk. 488 sayılı damga vergisi kanununa göre, kamudan alınan işlerde sözleşme imzalandığında damga vergisi ödenmektedir. Aylar itibariyle bu işlere ait yapılan hakedişlerde, hakediş raporuna istinaden tekrar damga vergisi ödenmektedir. Bu damga vergisinde mükerrer ödemeye sebep vermektedir. 193 sayılı gelir vergisi kanununun 94.maddesine göre, yıllara sari işlerden yüzde 5 stopaj kesintisi günümüz şartlarına göre çok yüksektir. Bu oran daha önce yüzde 3’idi. 3065 sayılı kanuna göre ise, mal ve hizmetler üzerinden yapılan KDV tevkifatı günümüz şartlarına göre çok fazladır. KDV tevkifatı 4/10 olarak uygulanmaktadır. Bu durum gözden geçirilmelidir. İnşaat firmalarının KGF destekli krediden faydalanabilmesi için hazırlanan KGF içeriğine, inşaat firmaları da eklenmeli veya kamuya iş yapan firmalar için yapılan işlerde kullanılmak üzere özel bir kredilendirme çalışması yapılmalı. Konut satışları için bankalar tarafından verilen kredi oranı arttırılmalı ve kredi faiz oranı için indirime gidilmelidir. İnşaatın işçilik ağırlıklı bir sektör olması nedeniyle, vergilerini ve sigorta primlerini düzenli ödeyen firmalara vergi desteği yahut vergi oranlarından indirimler yapılmalı. Kamu hakedişlerden yapılan stopaj kesintilerine ve geçici kabul kesintilerine vade farkı ödenerek paranın değer kaybı önüne geçilmesi konularının yer aldığı konuları anlatarak destek istedik." dedi.