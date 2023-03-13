Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Büyükler 2. Amatör Küme 1. Grup’ta mücadele edecek Kaş Belediye Spor’un yöneticileri ve futbolcularıyla bir araya geldi.

19 Mart’ta başlayacak lig öncesi kaynaşma ve moral yemeği düzenlendi. İnceboğaz Sosyal Tesisleri’ndeki yemek programına, Başkan Mutlu Ulutaş, meclis üyeleri Mazen Arıcan ve Muzaffer Gökçül, Kaş Belediye Spor Başkanı Salih Usta, teknik ekip, futbolcular ve ana sponsor firma Aurora Mimarlık Mühendislik ve Kaş Emlak firma yetkilileri katıldı.

Programda futbolcularla tek tek sohbet eden Başkan Ulutaş, yaptığı konuşmada, gençlere sahip çıkmanın önemini vurguladı. Belediye olarak, sporu ve sporcuyu desteklediklerini belirten Başkan Ulutaş, “Gençlerimize sahip çıkmak çok kıymetli. Onlar geleceğimiz. Spor bu anlamda birleştirici bir etken. Sporcularımızın karşılaşmalarda centilmence mücadele edeceğine, başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Oyuncularımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Sezonun tüm gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Futbolcular da Başkan Ulutaş’a destekleri dolayısıyla teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Program sonunda Başkanı Ulutaş ile futbolcular, hatıra fotoğrafı çektirdi