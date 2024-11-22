Deprem sonrası Hatay’da Konya Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’ye örnek çalışmaları dolayısıyla Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Fahri Doktora unvanı verildi.

6 Şubat 2023’teki asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra tüm Konya ile birlikte yardıma koşan ve uzun süre Hatay’da kalan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a fahri doktora unvanı verilmesi dolayısıyla üniversitede program düzenlendi. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, depremlerden sonra ülkenin her yerinden Hatay’a yardımlar geldiğini hatırlatarak, “Özellikle Konya Büyükşehir Belediyesi nezdinde Konya halkının yardım ve destekleri Hatay’ın yeniden inşasına giden yolda gözlerimize fer, ayaklarımıza derman olmuştur. Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın liderliğinde sunulan insani yardımlar ve lojistik destekler Hatay’ın yeniden ayağa kalkmasına kıymetli bir katkı olmuştur. Bugün şahsınıza tevdi edeceğimiz fahri doktorayla attığımız bu adım, sadece geçmişteki desteklerinizin değil, aynı zamanda gelecekteki dayanışmamızın da bir sembolüdür” dedi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da, “Depremin ilk anından itibaren bu şehirde pek çok insanla karşılaştık. Bu insanlardan birisi de Uğur İbrahim Altay başkanımızdı. Fahri doktoranın kendisine, ailesine hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Konya Valisi İbrahim Akın da törende yaptığı konuşmada, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın depremin hemen akabinde bütün ekibiyle Hatay’a intikal ettiğini biliyorum. Başkanımızın ve valimizin koordinasyonunda hayırsever Konya halkının da desteğiyle, bütün imkanlarıyla, sivil toplumuyla, odalarıyla, sanayicisiyle, STK’larıyla, gücü, imkanı olan herkesin katkılarıyla tüm Konya’nın Hatay’da olduğunu biliyorum. O gün nasıl başlamışsa bugün de halen belediyemizin nezaretinde Konya’mızın Hatay’ımıza destekleri devam ediyor. İnşallah bu destekler bundan sonra da devam edecektir. Ben Fahri Doktora unvanı verilmesini değerli başkanımız adına son derece önemli ve anlamlı buluyorum" ifadelerini kullandı.

“Ben bu ödülü aslında Konyalılar adına alıyorum”

Fahri Doktora diplomasını Rektör Prof. Dr. Veysel Eren’in elinden aldıktan sonra bir konuşma yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay’da ve diğer illerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Altay, bu ödülü aslında Konyalılar adına aldığını söyledi. Depremden sonra Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay’da yaptıkları çalışmalardan bahseden Başkan Altay, zor günleri birlikte yaşadıklarını hatırlatarak, “Özellikle 6 Şubat günü yaşadıklarımız herhalde ruhumuzda ve bedenimizde, kalbimizde en derin izler bırakan günler oldu. 6 Şubat gecesi bir telefonla uyandım. Depremi duyunca hemen afet koordinasyon merkezine gelerek itfaiye teşkilatımızı yola çıkardım. Sonra hızlıca bir koordinasyon merkezi kurduk. O dönem Konya Valimiz olan Vahdettin Özkan valimizi şükranla yad ediyorum, depremde de burada birlikte çalıştık. Ekibimle Konya’dan Hatay’a doğru hareket ettik. Yol boyunca Hatay’a gelmekte çok zorlandık. Hatay’a giriş yaptım ama Belen’den başlayarak adeta bir felakete yolculuk yaptığımızı da anlamaya başladık. İnsanların temel ihtiyaçlarını gidermesi için suya ihtiyacı var ama etrafta ne temiz ulaşabileceğiniz bir kaynak ne de ihtiyacınızı giderebileceğiniz alanlar vardı. Biz ilk gün ikinci gün Hatay’da temiz suya nasıl ulaşabiliriz, şehrimize temiz suyu nasıl verebiliriz derdine düştük. Bu çalışmaları yaparken şehir merkezine indiğimizde gördük ki Konya’nın yemek tırı ve ekmek fırını üretime başlamış. Burada olan olmayan tüm Konyalıların bu işte emeği var” dedi.

“Bu fahri doktora benim hayatımdaki en onurlu işlerden birisi oldu”

Başkan Uğur İbrahim Altay şöyle devam etti:

“Biz Hatay’ı hiç unutmadık ve bugün verilen fahri doktora ile Hatay’ın da bizi unutmadığını görmüş olduk. İnşallah bu kardeşlik ilelebet sürecek. Bu fahri doktora unvanını tüm Konyalılar ve tüm belediyeler adına aldığımı tekrar ifade etmek istiyorum. Hatay’ın bize ne zaman ihtiyacı olursa, ne zaman gel derse, tüm Konyalılar olarak Hatay’da olacağımızın bilinmesini bir kez daha buradan ifade ediyorum. Hatay’da o çetin günlerde emeği geçen herkese, Konya’mızın her bir ferdine bizi burada kucaklayan tüm Hataylı kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu fahri doktora benim hayatımdaki en onurlu işlerden birisi oldu. İnsan hayatında unutamayacağı günler olur. Unutamayacak günü bize yaşattığı için değerli rektörümüze ve senatomuza tekrar teşekkür ediyorum.”

“Hatay’dan elimize ayağımızı çekmedik” şeklinde konuşan Başkan Altay, “Şu anda Habib-i Neccar Camisi’nin restorasyonuna devam ediyoruz. Habibi Neccar Camisi’ni de inşallah 2025 yılı ortalarında aslına uygun bir şekilde en güzel restorasyonu yaparak hem Hatay’a hem Türkiye’ye hem de dünya mirasına yeniden kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Programa; AK Parti Konya Milletvekilleri; Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildağ, Abdülkadir Özel’in yanı sıra Hatay İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cüneyt Kerimhan Acer, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, MHP Hatay İl Başkanı Metin Taşçı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Yumuşak, Altınözü Belediyesi Başkanı Rıfat Sarı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, İskenderun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depçi, Hatay İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe ile birlikte Konya’dan oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.