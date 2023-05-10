Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, polislik, astsubay ve subaylık, bekçilik ile spor bilimleri fakülteleri fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlık yapan gençler için spor malzemesi aldırdı.

Malzemeleri Suluova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü A. Kadir Saraç’a teslim eden Başkan Üçok, "Gençlerimizin hayallerine giden yolda her zaman yanınızdayız" dedi.

Parkur için gençlerin ilçe şehir dışına gitmelerini istemediklerini anlatan Fatih Üçok, “Dışarı gitmelerine gönlümüz razı gelmedi. Geleceğimizin teminatı gençlerimize yönelik yaptığımız yatırımları artırarak devam ettireceğiz. Şimdiden sınavlara girecek tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum’’ şeklinde konuştu. Gençler de Üçok’a desteği dolayısıyla teşekkür etti.