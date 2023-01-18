Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar Yakutiye ilçesinde bulunan köy muhtarları ile buluştu. STK, Kamu Kurum Kuruluşları, esnaflar ve vatandaşlarla sürekli görüşerek istişare eden, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Mahmut Uçar, bugün de sabah kahvaltısında Yakutiye ilçesindeki 36 köyün muhtarıyla buluştu.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar Yakutiye ilçesinde bulunan köy muhtarları ile buluştu. STK, Kamu Kurum Kuruluşları, esnaflar ve vatandaşlarla sürekli görüşerek istişare eden, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Mahmut Uçar, bugün de sabah kahvaltısında Yakutiye ilçesindeki 36 köyün muhtarıyla buluştu.

Görev süresince yaptığı hizmetleri yerinde görüp, çözüm önerileri geliştiren Başkan Mahmut Uçar, sık sık halkın içinde dolaşarak, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinlemeyi, onlarla sohbet etmeyi ihmal etmiyor.

Mutarlardan Uçar’a hizmet teşekkürü

Başkan Uçar’la bir araya gelen Köy muhtarları, Yakutiye Belediyesi’nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, taleplerini her fırsatta telefonla veya yüz yüze Başkan Mahmut Uçar’a ulaşabildiklerini belirterek, “Ne zaman ihtiyacımız olsa, Mahmut Başkanımız bizim yanımızda yer alıyor. Kendilerine ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dediler.