Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya’nın ilçelerini gezen Kepez Belediyesi’nin Gezici Sağlık Merkezi’nin önümüzdeki günlerde sağlık taraması için Kozağacı Köyü’nde olacağını bildirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya’nın ilçelerini gezen Kepez Belediyesi’nin Gezici Sağlık Merkezi’nin önümüzdeki günlerde sağlık taraması için Kozağacı Köyü’nde olacağını bildirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Korkuteli’de mahalle mahalle gezerek muhtar ve vatandaşların istek ve taleplerini yerinde dinledi. Tütüncü, gözleme yapan kadınlara “bereketli olsun” dileklerini iletti, sacın üstünde gözleme pişirdi. Kozağacı Köyü’nde kanaat önderleriyle bir araya gelen Tütüncü, kendisini ilgiyle karşılayan köy halkına teşekkür etti. Köyün kadınlarına da seslenen Başkan Tütüncü, gün boyu devam eden ziyaretler sırasında muhtarların, köy ve mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlediklerini ve çözüm adına ilgili kurum ve kuruluşlarla da gerekli girişimlere bulunulduğunu söyledi. Elektrikle ilgili çok ciddi sorunların iletildiğini bildiren Tütüncü, bununla ilgili de gerekli girişimlerin yapıldığını belirterek, “AK Parti Korkuteli İlçe Başkanımız Kemal Sancaktar ve AK Parti Antalya milletvekillerimizle bu işin takipçisi olacağız“ dedi.

Tütüncü’den Gezici Sağlık Merkezi müjdesi

Ziyaretler sırasında yol ile ilgili bir sıkıntının da kendisine iletildiğini belirten Tütüncü, “İlçe başkanımız bu yolun yapımı ile ilgili devletimizden 2 milyon liralık bir desteği Korkuteli Belediyemize çıkarttı. İnşallah onlar da bu yolun yapımını en güzel şekilde yapacaklar. Buradaki tüm sorunların takipçisiyiz. Ben 14 yıllık belediye başkanıyım. Bugüne kadar hangi sözü verdiysem rabbim beni utandırmadı” diye konuştu.

"Yapacaklarımızın sözünü veririz"

14 yıl belediye başkanlığı yapmanın kolay olmadığını dile getiren Tütüncü, “Bu görev sürecinde verilen sözün yere düşmemesi kolay bir iş değil. Biz yapabileceklerimizin sözünü veririz. Yapamayacaklarımızın da sözünü dürüstçe söyleriz. Ahatlı, Kültür, Yeni Doğan semtlerimde oturan Kozağaçlılar var, siz uzunca yıllar burada tapu bekliyordunuz. Birileri gelsin de tapu versin diye. Ama o tapuları vermek yıllar sonra bize nasip oldu. Kat artışlarıyla muhteşem bir mahalleyi ortaya çıkardık. Yeni düzenleme ile Kafeler Caddesi de Antalya’nın en şık, en nezih yerlerinden birisi oldu.” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasının sonunda Kozağacı Köyü kadınlarına müjde verdi. Başkan Tütüncü, Kepez’in mahallelerini ve Antalya’nın ilçelerini gezen Kepez Belediyesi’nin Gezici Sağlık Merkezi’nin önümüzdeki günlerde sağlık taraması için Kozağacı Köyü’nde olacağının bildirdi.