Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan deprem felaketinin ardından bir kez daha depremzede vatandaşları ziyaret ederek, acılarını paylaştı. Çadır kentlerdeki vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tütüncü, “Bu acı hepimizin acısıdır. Yaralarımızı birlikte, hep beraber saracağız” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan deprem felaketinin ardından bir kez daha depremzede vatandaşları ziyaret ederek, acılarını paylaştı. Çadır kentlerdeki vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tütüncü, “Bu acı hepimizin acısıdır. Yaralarımızı birlikte, hep beraber saracağız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde etkili olan deprem felaketinde belediyenin tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir kez daha deprem bölgesini ziyaret etti. Deprem felaketinin ilk gününde arama kurtarma ekiplerinden iş makinelerine, sahra mutfaklarından sağlık ekiplerine kadar her türlü imkanla bölgeye giden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, deprem bölgesini gezerek, depremzede vatandaşların acılarına bir kez daha ortak oldu.

İskenderun’daki deprem bölgesindeki çalışmaların değerlendirildiği Belediye Başkanları Toplantısına katılan Başkan Tütüncü, ardından Osmaniye’deki depremzedeleri ziyaret etti. Çadır kentleri gezen Başkan Tütüncü, depremzedelerle oturdu, sohbet etti, acılarını paylaştı. Başkan Tütüncü, çadır kenti gezerken bir depremzede, “Depremin olduğu ilk günden beri ben burada sizin araçlarınızı gördüm. Memnun oldum, hoşuma gitti. Altındağ bir, Balıkesir iki, sizin araç üç Bütün personelinizle burada büyük, küçük herkesle ilgilenildi. İmkanlarımız doğrultusunda her zaman girmesek de, arada bir girip yemeğimizi yiyoruz” dedi.

"Gün birik günü"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, “Biz bu hizmetleri sizler için seferber ettik, sahra mutfaklarını sizler için kurduk. Gün birlik günü, gün sarılma günü Bu acı hepimizin acısıdır. Yaralarımızı birlikte, hep beraber saracağız.” diyerek, depremzede vatandaşı sarılarak, kucakladı.