Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye’de ilk kez 2024 yılında Antalya’da Dokumapark’ta yapılacak olan Avrupa Kros Şampiyonası için İtalya’ya gitti. Tütüncü, Torino’daki 28. Avrupa Kros Şampiyonası’nın organizasyon hazırlıklarını inceledi, müsabakaları izleyerek, milli sporculara destek verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye’de ilk kez 2024 yılında Antalya’da Dokumapark’ta yapılacak olan Avrupa Kros Şampiyonası için İtalya’ya gitti. Tütüncü, Torino’daki 28. Avrupa Kros Şampiyonası’nın organizasyon hazırlıklarını inceledi, müsabakaları izleyerek, milli sporculara destek verdi.

Avrupa Kros Şampiyonası, 2024 yılında Antalya’da gerçekleştirilecek. Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı kültür ve sanat adası Dokumapark, 2024 yılında 40 Avrupa ülkesinin atletizm takımlarını ağırlayacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, 2024 yılında Antalya’da Dokumapark’ta yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası’nın hazırlıkları için İtalya’ya gitti. Torino’daki 28. Avrupa Kros Şampiyonası hazırlıklarını inceleyen Başkan Tütüncü, müsabakaları izleyerek, milli sporcularına da destek verdi. Başkan Tütüncü’ye Torino ziyaretinde Dokuma A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Üyesi Serhat Demir, Özel Kalem Müdürü Fatih Özaslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar eşlik etti.

"Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda bugüne kadar görülmemiş güzellikte bir ev sahipliği gerçekleştireceğiz"

2024 Avrupa Kros Şampiyonası’nın Dokumapark’ta yapılacak olmasının kendileri için ayrı bir heyecan olduğunu ifade eden Başkan Tütüncü, "Dokumapark dünyanın cazibe merkezi haline geldi. Dokumapark Avrupa Atletizmin dikkatini çeken bir nokta oldu. Atletizm Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığımızın desteğiyle 2024 yılı Avrupa Kros Şampiyonasını bilindiği gibi Antalya’ya kazandırdık. Antalya’da da Dokumapark’ta ev sahipliği yapacağız. Bu Antalya adına, 2024 yılı Avrupa Kros Şampiyonası’na Kepez’in ev sahipliği yapacağını göstermekte. Bu konuyla ilgili Avrupa Kros Şampiyonası’na ev sahipliği yapan İtalya’ya ziyarette bulunduk. Ziyaretimizin amacı hem organizasyonun tecrübelerinden yararlanmak, organizasyonu yerinde incelemek bütün bunlarla beraber Türk atletizm takımımızın oyuncularını desteklemek için Torino’dayız. Şampiyonun yapılacağı tesislerdeki hazırlıkları inceledik. Bu bizim için çok önemliydi. 2024 yılında Antalya olarak, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda bugüne kadar görülmemiş güzellikte bir ev sahipliği gerçekleştireceğiz" dedi.

İlk ev sahipliği

Türkiye’de ilk kez Avrupa Kros Şampiyonası’na ev sahipliği yapılacağına değinen Başkan Tütüncü, "Türkiye Atletizm Federasyonu’nun bu önemli başarısını, onlarla birlikte bu başarıyı paylaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Antalya için mutluluk veren yanı şu; böylesi tarihi bir şampiyonaya ev sahipliği yapmak onur vesilesi. Kepez’e düşen mutlulukta şu ki; bu şampiyonaya Kepez’in projelerle kültür sanat adası haline getirdiği Dokumapark’ta gerçekleşecek olması. Bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu organizasyon onlarca ülkede canlı yayınlarla yayınlanacak bir organizasyon. Bu organizasyonun çok önemli bir tanıtım gücünün, reklam gücünün, organizasyon gücünün olduğunu düşünüyoruz. Antalya’mızın, Kepez’imizin ve Türkiye’mizin bu şampiyona vesilesiyle bütün dünyaya tanıtılacak olması büyük bir iftihar vesilesi. Torino’dan organizasyonlarla ilgili güzel tecrübelerle dönüyoruz. İnşallah 2024’de 40 Avrupa ülkesinin ulusal atletizm takımlarını misafir edeceğiz. En güzel organizasyonu biz yapacağız" diye konuştu.