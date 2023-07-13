Antalya Kanaat Önderleri Platformu’nu belediye meclis salonunda ağırlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kente dışarıdan bakan, hisseden, kentin sorunları üzerine eğilen, kentin sorunlarının çözümü noktasında organize olan yapılar her zaman için çok kıymetlidir “dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü, Antalya Kanaat Önderleri Platformu ziyaret etti. Ziyarete Antalya Kanaat Önderleri Platformu Kurucu Başkanı İbrahim Bodur ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tütüncü, “Kanaat önderleri; şehre gönül vererek, şehirliliğe katkı koyan, ortak aklı ve bir anlamda da katılımcılığı temsil etmektedir. Her biriniz sivil toplum kuruluşlarında görev almakla zaten toplumda kalpleri gönülleri iyileştirmeye, sevgi tohumlarını yeşertmeye gayret ediyorsunuz. Sizlerin düşünceleri kanaatleri bizler için çok önemli. Demokrasilerde katılımcılık çok önemlidir. Bir sistemi taçlandıran en önemli şey; demokratik katılımın olmasıdır. Kente dışarıdan bakan hisseden, kentin sorunları üzerine eğilen, kentin sorunlarının çözümü noktasında organize olan yapılar her zaman için çok kıymetlidir “dedi.

"Önemsiyorum"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kanaat önderleri tarafından kendisine sunulan çalışma planına da değindi. Başkan Tütüncü; “Sizlerin yapacağı her çalışmayı çok önemli buluyorum. Şahsıma sunulan çalışma planını inceledim. Şehrin birçok alanına temas eyleyen çalışma gurupları oluşturulmuş. Belli ki bu çalışma gurupları kendileri arasında bu şehir için birçok çalışma üretmek adına yola çıkmış. Allah çalışmalarınıza bereketler versin. İnşallah sizlerin üzerinden de bu şehri idare edenler bizler, yerel yöneticiler ya da genel yöneticiler çıkarılması gereken notları sizlerin hazırlayacağı bu raporlardan çıkarırlar. Ve hepimizin yaşamaktan daha çok keyif alacağı bir kenti, vatandaşı olmaktan çok daha gurur duyacağımız bir ülkeyi var etmeyi hep beraber başarırız. Amacımız ve gayemiz iyilikleri büyütmek, sevgiyi büyütmek, kalpleri gönülleri birbirine yakınlaştırmak.” diye konuştu.

"Vesile oluyoruz"

Antalya Kanaat Önderleri Platformu Kurucu Başkanı İbrahim Bodur da, 16 ilçede 918 yönetim kadrosu ile yapılandıklarını söyledi. Bodur, Antalya ve ilçelerin sorunlarıyla kendi alanın da uzman olanların platform içinde kurullar oluşturduğunu ve vatandaşla kamu kurumlarının belediyelerle arasında köprü vazifesi görerek sorunların çözülmesine vesile olduklarını belirtti.