Yalova Belediyesi, Sanat Sokak’tan başlayarak Adnan Menderes Mahallesi’ne kadar devam eden 2. etap bisiklet ve yaya yolunu estetik açıdan güzel görünüme kavuşturuyor. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Geçtiğimiz yıllarda ‘Doğu Sahil Bandı Bisiklet ve Yaya Yolu’nun tamamlanmasıyla 2.etap çalışmalarına başlayan ekipler, burada da son dokunuşlarına devam ediyor. Şehrin altyapısı kadar üstyapısına da gereken özeni gösteren Yalova Belediyesi, 2. etap bisiklet ve yaya yolunda; bir yandan peyzaj çalışmalarına devam ederken bir yandan da vatandaşların huzurla dinlenebilecekleri pergola eklemeleri yapıyor.

Yeni yapılan çalışmalarla birlikte 2. etap bisiklet ve yaya yoluna, 4 adet pergola, 2 adet çatılı piknik masası ve ışıklı süs havuzu eklendi. Kent estetiğine uygun şekilde yapılan çalışmalara yenilerinin eklenmesine devam edilecek.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, park içerisinde dinlenen vatandaşlarla sohbet etti. Yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Tutuk’u tebrik eden vatandaşlar, “Yaptığınız çalışmalarla şehrimizin çehresi değişiyor. Mahallemize yapılan bu çalışma bizler için de ayrı bir dinlenme, nefes alma yeri oldu. Sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.