Geçtiğimiz günlerde Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavileri devam eden hastaları ziyaret eden Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, acil servis ziyaretinde talebini ileten Yılmaz Kansız (76) isimli vatandaşın isteğini kısa sürede yerine getirdi.

Acil Serviste tedavi gören Yılmaz Kansız kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Tutuk ile sohbet esnasında oksijen tüpüne ihtiyacı olduğunu söyledi. Başkan Tutuk’un talimatları sonrasında Yalova Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleri tarafından ikamet ettiği adrese oksijen tüpü teslim edildi.

Başkan Tutuk’a teşekkürlerini ileten Kansız, “Başkanımız ile acil serviste karşılaştık, kendisinden oksijen tüpü talebim oldu. Sağ olsun kısa süre içinde isteğimi yerine getirdi. Kendisine göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim” dedi.