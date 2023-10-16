Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Arıcılar Birliği ile istişare toplantısında bir araya geldi. Yalova Arıcılar Birliği Başkanı Hakan Gündüz ve üreticilerle düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Mustafa Tutuk, “Yalova Balı’nı herkes tanıyacak” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Yalova Arıcılar Birliği tarafından Engelsiz Cafe’de istişare toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya, Başkan Mustafa Tutuk da iştirak etti. Tutuk, Yalova Arıcılar Birliği üyeleriyle, Yalova Balı’nın tanıtım ve pazarlanmasına yönelik yapılacak destekleri istişare etti.

Yalova Arıcılar Birliği Başkanı Hakan Gündüz, toplantıda yaptığı konuşmada; “Sayın başkanım sizleri aramızda görmekten ötürü memnuniyetimizi ifade etmek isteriz. İlk defa başkanlık düzeyinde büyük bir destek görüyoruz. Karşılıklı istişare etmek istedik. Arıcılık hobi değil bir sektördür. Bu bizim geçim kaynağımız. Yalova Arıcılar Birliği olarak destek bekliyoruz. 500’e yakın üyemiz var. Arıcılık doğaya zarar vermeden yapılan bir sektör. Arıcılar aynı zamanda doğanın koruyucularıdır. Piyasada etiketsiz, sahte ballar var. Pazar yerleri cami önlerinde bal satışının yapılmasını istemiyoruz. Yalova’nın gerçek balını, tüketici ile buluşturmak istiyoruz” şeklinde konuşarak yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerini belirtti.

Toplantıda konuşan Başkan Tutuk ise şunları kaydetti:

“Yalova balının pazarlanması konusunda sizlere elimizden gelen desteği sunacağız. Özellikle İDO yanında yer alan satış ofisinde kadın kooperatifine yönelik satışlar yapılmakta. Bizler, burada Yalova balının da yer almasını sağlayabiliriz. Sizlerin ürünlerini nakde çevirmek üzere çalışma yapacağız. Bu ofisin önünden gün içerisinde binlerce insan geçiyor. Bu konuda sunabileceğim en büyük destek tanıtıma katkı sağlamak, markalaştırmak ve bunun satılmasına imkan sağlamak olacaktır. Kestane, ıhlamur ve çiçek balı olmak üzere satışlarını yapabiliriz. Arıcılar birliğinin amacı da birliğe para kazandırmak değil arıcıya para kazandırmaktır. Bizler de buna destek olmaya çalışacağız. Yalova Balımız da tıpkı Yalova aronyası ve Yalova kivisi gibi coğrafi işaret tescilli ve katma değeri yüksek bir ürün olarak yerini alacaktır.”

Programın sonunda Yalova Arıcılar Birliği Başkanı Hakan Gündüz, Başkan Tutuk’a desteklerinden ötürü teşekkür plaketi takdim etti.