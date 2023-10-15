Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede, özel bir firma tarafından yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tutuk, burada özellikle 1999 Marmara Depremi’nden önce inşa edilen 5-6 katlı binalarda oturan vatandaşları, kentsel dönüşüme davet etti.

Tutuk, Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Özel bir inşaat firması ile anlaşan hak sahipleri ile de bir araya gelen Başkan Tutuk, daire sahiplerini duyarlılıklarından ötürü tebrik etti. Yalova’da kentsel dönüşüm hamlesi başlattıklarını dile getiren Tutuk, şöyle konuştu:

“Bu hamle ile Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki 100 dönümlük alanda 740 daire için Aralık Ayı’nda çalışmalar başlıyor. Bunun kadar önem verdiğimiz başka bir konuda, 5 ve 6 katlı binalarımızın kentsel dönüşüme girmesidir. Biz, bu binaların kentsel dönüşüme girmesi ile ilgili belediyemizde önemli bir meclis kararı aldık. 1999 Marmara Depremi’nden bu yana ayakta kalan, yorulan, 2018 deprem yönetmeliği şartlarını taşımayan binaların kentsel dönüşüm ile yenilenmesi gerekiyor. Umarım siz, site sahiplerimizin yaptığı kentsel dönüşüm çalışması, şehrimizdeki diğer daire sahibi vatandaşlarımıza da örnek teşkil eder. Çünkü bu dönüşümü yapmak zorundayız. Yeni bir depreme hazırlıklı olmak adına 5 ve 6 katlı binalarımızın kentsel dönüşüme girmesi lazım. Ben buradaki site sahiplerini bu yaklaşımlarından ötürü tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Allah kazasız, belasız bitirmeyi nasip etsin. Ben tüm vatandaşlarımızı da bu duyarlılığa davet ediyorum.”