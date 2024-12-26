Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kültür ve Eğitim Merkezi’nde (AKEM) sınavlara hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere eğitim hayatlarında her türlü desteği sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Tutdere, “Makam odam emrinizde” diyerek gençlere tam destek verdi. 450 öğrencinin yararlandığı AKEM’de öğretmenlerden eğitim süreciyle ilgili bilgi alan Başkan Tutdere, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Tutdere, belediye olarak her şartta öğrencilerin yanında olduklarını ifade ederek, eğitim desteği için tüm imkânların seferber edildiğini vurguladı. Öğrencilere seslenen Başkan Tutdere, “Sizin de hayal ettiğiniz okullara yerleşmeniz, istediğiniz bölümlerde okuyup mesleklerinize kavuşmanız için bize düşen ne varsa yanınızda olacağız. Adıyaman Belediyesi olarak, nerede boş bir alanımız varsa çocukların ve gençlerin ders çalışması için kullanıma açacağız. Deprem fiziki şartlarımızı, binalarımızı yerle bir etti ama elimizde kalan tüm binaları öğrencilerimize açacağız. Nerede boş bir yerimiz varsa çocukların, gençlerin eğitim için kullanmasına tahsis edeceğiz. Buna benim makam odam da dâhil. Makam odamı bile ders çalışmak için kullanabilirsiniz. Yeter ki siz çalışın, yeter ki siz kazanın. Çünkü bu ülkenin ve bu şehrin geleceği sizin elinizde” ifadelerini kullandı.