Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde AFAD’ın Adıyaman’ı sarsıntıdan etkilenen iller listesine eklemediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Malatya’nın Kale ilçesinde bugün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Başkan Tutdere, AFAD’ın 6 Şubat’ta Adıyaman’ı listeye sonradan alarak görmezden geldiğini, Malatya depreminde de aynı tavrı sürdürdüğünü söyledi.

Başkan Tutdere, “AFAD tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerinde hissedildiği belirtildi. Deprem sonrası AFAD ekiplerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin saha tarama çalışmaları başlatıldı. Ancak AFAD açıklamasında depremin yoğun hissedildiği Adıyaman’ın adı geçmedi. Ancak deprem Adıyaman’da da yoğun bir şekilde hissedildi. Depremin meydana geldiği 10.46’dan itibaren vatandaş sokağa döküldü, valilik önünde bir kadına korktuğu için sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Şehirde herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken valilik tarafından okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. 6 Şubat depremlerinden de Hatay’dan sonra ağır hasarla çıkan ve halen daha 72 bin kişinin konteynerde yaşadığı şehrin AFAD’ın açıklamasında yer almamasını anlamış değiliz. 6 Şubat’ta Adıyaman’ımızı görmezden gelerek geç listeye alan AFAD, bugün Malatya Kale’de meydana gelen depremde de yine aynı tavrı sergilemeye devam ediyor. Yorumu kamuoyunun takdirine bırakıyorum” diye konuştu.