Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle andıklarını dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlık mücadelemizin başkahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 86. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Onun bizlere emanet ettiği Cumhuriyet; özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve ulusal birliğimizin simgesidir. Atatürk’ün ileri görüşlü ilkeleri ve kazandırdığı çağdaş değerler, bugün de bizlere ilham vermekte ve geleceğe yürürken bize yol göstermektedir. Bu emaneti, demokrasiye ve eşitliğe olan inancımızla koruyacak ve gelecek kuşaklara aktaracağız.

Bu önemli günde, Atatürk ve onunla omuz omuza yürüyen tüm yol arkadaşlarını rahmetle anıyor; aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun” diye konuştu.