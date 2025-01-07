Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Çok Amaçlı Toplum Merkezi’ni (ÇATOM) ziyaret etti. Başkan Tutdere, belediye olarak spora ve gençlerin gelişimine yönelik desteğin devam edeceğini belirtti.

Ziyaret sırasında sporla ilgilenen gençlerle buluşan Başkan Tutdere, öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirerek tatlı ikramında bulundu. Sporun insan hayatındaki önemine dikkat çeken Tutdere, “Böyle güzel gençlerin sporla ilgilenmesi beni çok mutlu etti. Spor, insanı dinamik tutar, huzur verir ve geleceğe hazırlar. Sizlerin spora yönelmeniz, hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü bireyler olmanız açısından büyük önem taşıyor. Derslerinizi de ihmal etmeden spor yapmaya devam edin. İkisini bir arada yürütmek, sizlerin daha güçlü bir geleceğe hazırlanmanızı sağlar. Adıyaman’ın her köşesinde gençlerimiz için spor yapabilecekleri alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Daha modern spor salonları, antrenman sahaları ve gençlerimizin ihtiyaçlarına uygun altyapılar kuruyoruz. ÇATOM gibi merkezlerde gençlerin sporla buluşması bizim için büyük bir mutluluk. Eğer bir ihtiyacınız olursa ya da yapabileceğimiz bir şey varsa, imkanlarımız dahilinde destek olmaktan çekinmeyiz. Her zaman yanınızdayız” diye konuştu.