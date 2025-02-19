Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, merkez mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleşen Şubat ayı istişare toplantısında muhtarların taleplerini dinledi.

Toplantıda, Ramazan ayında kurulacak iftar çadırı, düzenlenecek etkinlikler ve yardım organizasyonları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Adıyaman’ın altyapı, üstyapı ve yeniden imar çalışmaları için yoğun bir çaba harcadıklarını belirten Başkan Tutdere, belediye ekiplerinin sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Şehrin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yeniden ayağa kalkacağını ifade etti.

Mahalle muhtarlarıyla düzenli olarak bir araya geldiklerini belirten Başkan Tutdere, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte asfalt serimine hızla başlayacaklarını söyledi.

Başkan Tutdere, "Göreve geldiğimizden bu yana muhtarlarımızla altıncı toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Mahallelerinizin sorunlarını bu toplantılarda dile getireceksiniz, biz de birlikte çözüm arayacağız. Şehrimizin yeniden inşası ve depremin yaralarını sarmak için birlikte çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Tutdere, Şubat ayının Adıyaman için yas ayı olduğunu belirterek, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen anma törenlerinin tüm Türkiye’ye birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdiğini ifade etti.

Başkan Tutdere, "Adıyaman için Şubat ayı, büyük bir acının ve yasın ayıdır. 6 Şubat’ta kaybettiğimiz kardeşlerimizi anmak için birçok etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, siyasi parti genel başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bürokratlar ve bakanlar Adıyaman’da bizlerleydi. Bu güçlü birliktelik, Adıyaman’ın dayanışma ruhunu ve kültürünü yansıtan örnek bir tablo oluşturdu. Bu birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Adıyaman, Türkiye’nin göz bebeği olmaya devam edecek. Halkımızın hoşgörüsü, misafirperverliği ve dayanışma ruhu tüm ülkeye örnek olacak. Biz de muhtarlarımızla birlikte, bu güzel şehri hak ettiği noktaya taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Halkımıza hizmet etmek bizim için en büyük şereftir. Yerinde dönüşüm projelerinde Türkiye’nin en iyi ili konumundayız ve bu bizi mutlu ediyor. Bakanlık verileri de bunu doğruluyor. Alacağımız tüm kararların şehrimize, mahallelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Tutdere, Ramazan ayında yapılacak etkinlikler ve sosyal yardımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Eskisaray Mahallesi’ndeki Mimar Sinan Kültür Parkı’nda iftar çadırı kurulacağını belirten Tutdere, talep gelmesi halinde mahallelerde de iftar organizasyonlarının düzenlenebileceğini ifade etti.