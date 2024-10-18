Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çocukların ve kadınların kentin yönetiminde daha fazla rol oynamaları için bir ilke imza atarak “Adıyaman senin” isimli projeyi başlattı.

Proje kapsamımda her ay düzenli olarak kendisini ziyaret eden çocukları makam koltuğuna oturarak bütün taleplerinin yerine getirileceğini söyledi.

Bu kapsamda ilk olarak 6 Şubat depreminde anne ve babasını kaybeden 11 yaşındaki Muhammed Ali Durmuş, Başkan Tutdere’yi ziyareti esnasında bir süreliğine makamı devraldı. Muhammed, başkan olarak mahallesine çocuk parkı ve oyun alanı yapılması için ilgili birimlere talimat verdi.

Başkan Tutdere hayata geçirilen “Adıyaman Senin” projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kentimizi yeniden ayağa kaldıracak, herkesin mutlu yaşayacağı bir kent haline getireceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde yaşanan bir yer haline getireceğiz. Bundan sonra Adıyaman Belediyesi olarak her ay düzenli bir halde çocuklarımızı ağırlayacağız. Makamımızı onlara vereceğiz, talep ve düşüncelerini kayda alacağız. Bu şekilde çocuklarımızı da kentin yönetiminde söz sahibi yapacağız. Çocuklarımız ve kadınlarımızda söz sahibi olursa çoğulcu bir yönetim anlayışıyla yönetmek daha güzel olacak. Bugün ilk misafirimiz Muhammed Ali ile süreci beraber yürüteceğiz” dedi.

Ziyarete katılan aileler de küçük başkandan bazı taleplerde bulundu. Bahçelievler mahallesine park ve oyun alanı dışında ayrıca bir de kütüphane yapılmasını talep etti.

Daha sonra başkanlık makamını devralan Muhammed Ali Durmuş, ilk olarak yaşadığı mahallesine çocuk parkı yapılması talimatını vererek, “Çocuklar için top oynayacak bir alan, park olsun yeter. Bu parkın Bahçelievler Mahallesine yapılmasını istiyorum. Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda kütüphane de olmasını istiyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonrası konuşulan konuları not alan Başkan Tutdere, ilgili birimlere park ve kütüphane yapılması konusunda çalışmalara başlanması talimatını verdi. Çocuklarla vedalaşan Başkan Tutdere ziyarete gelen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.