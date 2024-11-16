Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, koltuğunu LGS birincisi Zeynep Rana’ya devretti.

Adıyaman Belediyesi’nin Ekim ayında başlattığı “Adıyaman Senin” projesinin bu ayki konuğu, Adıyaman LGS birincisi Zeynep Rana Ağır oldu. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin koltuğunu devralan Zeynep Rana, kütüphanelerin kapasitesinin genişletilmesi ve sabahları öğrencilere çorba ve çikolata ikram edilmesi talimatını verdi.

Başkan Tutdere, proje kapsamında bu ay, TOBB Kız İmam Hatip Orta Okulu mezunu olan ve LGS sınavında 500 tam puan alarak Adıyaman birincisi olan Zeynep Rana Ağır’ı ağırladı.

Zeynep Rana Ağır’ı, “Makam senin, Adıyaman senin” sözleriyle karşılayan Başkan Tutdere, “Rana Adıyaman birincisi olarak hepimizi gururlandırdı. İnşallah bu başarısı bütün çocuklarımıza örnek olur. Deprem gibi hepimizi çok fazla etkileyen deprem gibi zor koşullarda bu başarıyı elde etmesi son derece önemli. Bu ülkenin ve bu kentin geleceği sizlersiniz. İnşallah ileride bu makamları sizin gibi başarılı insanlar dolduracak. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk de biliyorsunuz Türkiye’nin geleceğini hiçbir makama, siyasi partiye ya da başka gruba bırakmadı, sizin gibi gençlere emanet etti. Biz de inşallah görevimizi tamamladıktan sonra bu ülkenin ve bu kentin yönetimini sizlere bırakacağız” diye konuştu.

Başkan Tutdere, daha sonra Kültür Müdürlüğü’nü arayarak Zeynep Rana’nın talimatlarının yerine getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi. Zeynep Rana, kütüphanede öğrencilere sabah çorbası ve çikolata dağıtılması talimatını verdi.