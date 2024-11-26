Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ı kadın dostu bir kent yapma sözünü kararlılıkla yerine getirmek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Adıyaman Valiliği himayesinde düzenlenen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliğine Adıyaman Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Jandarma Garnizon Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü de destek verdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, etkinlikte ziyaret ettiği stantlardaki kadınlara gül dağıttı, yakından ilgilenerek sohbet etti.

Adıyaman Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne bağlı Kadın ve Gençlik Merkezleri’nin stantlarını da gezen Başkan Tutdere, burada sergilenen ürünleri inceleyerek, bu ürünleri yurtiçi ve yurtdışı gezilerde hediye olarak götürdüğünü belirtti. Kadın emeğine duyduğu saygıyı dile getiren Tutdere, kadınların çalışmalarına her zaman destek olacaklarını ifade etti.

Tutdere, “Depremin ardından konteyner kentlerde ve geçici barınma alanlarında yaşamaya mecbur kalan kadınlar çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Onların yaşadığı mağduriyetin ve şiddetin farkındayız. Bugün buradan bir kez daha ifade ediyoruz; belediye ve diğer kurumlarımızla birlikte kadınlarımıza yönelik şiddetin, istismarın ve her türlü olumsuzluğun karşısında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.