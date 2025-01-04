Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, fiziksel engelli Aziz Yıldırmaz’ın akülü tekerlekli sandalye talebine hızla yanıt vererek bir ailenin yüzünü güldürdü.

Yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği felç nedeniyle yürüme yetisini kaybeden Aziz Yıldırmaz, fiziksel hareketliliği kısıtlanan ve bu durum nedeniyle günlük yaşamında büyük zorluklar yaşaması üzerine Başkan Tutdere’ye başvurarak akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu.

Başkan Tutdere, vatandaşın ihtiyacını karşılamak için gerekli çalışmaları başlatarak, akülü tekerlekli sandalyeyi hızlı bir şekilde temin etti.

Belediye ekipleri tarafından Aziz Yıldırmaz’ın evine teslim edilen akülü tekerlekli sandalye, hem Yıldırmaz hem de ailesi için büyük bir rahatlık sağladı. Teslim anında duygusal anlar yaşanırken aile, bu destekle birlikte yeni yıla umutla adım attı.

Yıldırmaz, “Bu araç sayesinde günlük hayatım daha kolay olacak. Başkanımıza ve belediye çalışanlarına sonsuz teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.