Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oyunu kullandı.

Kentte bulunan bir düğün salonunda oy verme işleminin ardından açıklama yapan Tutdere, tüm yurttaşları demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı.

Başkan Tutdere, "Bugün 23 Mart demokrasi şöleni için Adıyaman il teşkilatımızın sandıkları kurduğu salondayız. Bütün Cumhuriyet Halk Partili üyeleri ve Türkiye’de demokrasiye inanan bütün hemşehrilerimizi bugün bu demokrasi şölenine bekliyoruz. Oyların sadece bir tercih değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğü ve demokrasinin geleceği için atılmış bir adımdır.

Bugün burada ülkemiz için, çocuklarımız için ve geleceğimiz için, hep beraber hukuka, demokrasiye sahip çıkacağız. Kullanacağımız oylarımızla birlikte ülkemizin yarınları için, hukuk adına, demokrasi adına önemli bir adımı birlikte atmış olacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu desteklerimizi sandıkta irademizi göstererek açıklayacağız. Herkes şunu bilsin ki; en büyük güç millettir, halktır. Halkın iradesi üzerinde hiçbir güç yoktur" diye konuştu.