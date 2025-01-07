Adıyaman Belediye Başkan Abdurrahman Tutdere, il ve ilçe kongrelerini tamamlayan AK Parti Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Engin Doğan, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve partililerle birlikte 8. olağan merkez ilçe kongresini tamamlayan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, iki parti temsilcileri karşılıklı iyi niyet dileklerinde bulunarak Adıyaman’ın geleceği için ortak çalışmalara yönelik mesajlar verdi. CHP heyeti, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.