Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu topraklarında başlattığı milli mücadelenin bir sonucu, savaş meydanlarında kazanılan zaferin diplomasiyle taçlandığı Mudanya Mütarekesi’nin 100. yıl etkinlikleri öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu topraklarında başlattığı milli mücadelenin bir sonucu, savaş meydanlarında kazanılan zaferin diplomasiyle taçlandığı Mudanya Mütarekesi’nin 100. yıl etkinlikleri öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Mudanya Mütarekesi ile aynı zamanda İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya’nın savaş yapılmadan kazanıldığını vurgulayan Başkan Türkyılmaz, 100. yıl kutlamalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtirken, Ekrem İmamoğlu’nu 11 Ekim günü Mudanya’ya davet etti. Başkan Türkyılmaz “Mudanyamızın Lozan’a, bağımsızlığa ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda nasıl değerli bir mihenk taşı olduğunu hepimiz biliyoruz. Mudanya; Türkiye ve dünyada barış ve kardeşlikle anılmalıydı ki, şu anda bunu başarmış bulunuyoruz. Cumhuriyet değerlerinin coşkuyla yaşandığı Mudanya’da barış ve kardeşliğe atılan imzayı 100 yıl sonra hep birlikte kutlayacağız” dedi. Başkan Türkyılmaz, İmamoğlu’na “Barışın Yüzü Mudanya” kitabını da hediye etti.

Başkan Türkyılmaz, Balabancık’ta belediyeye ait araziye ayçiçeği tohumlarını birlikte ektiği CHP parti meclis üyesi Gökhan Günaydın’la da bir araya gelerek belediyenin ayçiçeği yağını hediye etti.