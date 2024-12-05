Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’in başlattığı çalışmalarla ilçede 9 dönümlük araziye karakılçık buğday tohumu ile fiğ ve yulaf tohumları ekildi. 5 Aralık Dünya Toprak Günü’nde tarımsal üretimini desteklemek için yapılan çalışmada, fiğ ve yulaf tohumları ilk kez karışım halinde toprakla buluşturuldu.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, kentte tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik çalışmalara son hız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Karaoyumca Mahallesinde bulunan 9 dönümlük araziye karakılçık buğday tohumu ekilmesinin yanı sıra fiğ ve yulaf tohumları ilk kez karışım şeklinde toprakla buluşturuldu. Belediyenin Kırsal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık Dünya Toprak Günü’nde araziye gelerek tohumların ekimini gerçekleştirdi.

Karakılçık buğdayından üretilecek

Tohumların ekim çalışmalarına katılan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız , çiftçilikle uğraşan vatandaşlarla bir araya gedi. Başkan Yardımcısı Yıldız, “Ülkemizde toprağın ne kadar hassas olduğunu toprak konusunda ne kadar duyarlı olduğumuzu bir kez daha göstermek istiyoruz. Bugün Karaoyumca Köyündeyiz. Mülkiyeti Atakum Belediyesine ait olan yaklaşık 9 dönümlük arazide, ilk defa bu sene fiğ ve yulafın karışımından tohum ekimi yapıyoruz. 9 dönümlük araziinin dört buçuk dönümüne, fiğ ve yulaf karışımı tohumları ekeceğiz. İlk kez deniyoruz, çünkü bu topraklarda fiğ ve yulaf her zaman ayrı ayrı ekildi. Diğer dört buçuk dönümlük kısımda da karakılçık buğdayı ekeceğiz. Karakılçık buğdayı, geçmişte ülkemizde çok fazla ekilen bir ata tohumu olmasına rağmen geldiğimiz süreçte kaybolmak üzere. Karakılçık tohumunu yeniden canlandırmak, bölgede yeniden yaymak, bu ürünü özellikle ekmek alanında kullanmak ve halka dağıtmak için tohumluk olarak yeniden ekme planımız var. Atakum’un her boş arazisinde bu ürünleri ekmeye ve üretimi geliştirme noktasında adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.