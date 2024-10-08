SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, ilçede yaptığı saha çalışmalarında, “Üreterek kalkınacağız, kentimizi ve memleketimiz ileri taşıyacağız” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda belediyeye ait iş makinelerinin onarımı, araç bakımı, park donanımları, konteyner ve pano üretimi gibi birçok çalışma belediye bünyesindeki atölyelerde gerçekleştirilirken, çok sayıda uzman personelin görev aldığı çalışmalarda belediye hizmetlerinde kullanılacak malzeme, ekipman ve donanımlar ise az maliyetle üretiliyor.

Saha ziyaretleriyle belediye hizmetlerini yerinde inceleyen Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, personelden çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Türkel, son olarak Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Makine İkmal Bakım ve Onarım müdürlüklerini ziyaret etti. Fen İşleri Şantiyesi’nde teknik ekiple kaynak yapan Türkel, ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki çalışmaları inceledi. Belediyenin Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nü de ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, tüm personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“Üreterek kalkınacağız, kentimizi ve memleketimiz ileri taşıyacağız”

Başkan Türkel, belediye çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, “Atakum’da, en iyi hizmeti sunmak için tüm ekiplerimizle ara vermeden çalışıyoruz. Atakum Belediyesi olarak kendi üretimimizi, kendi personelimizle yapıyoruz. Belediyemiz bünyesindeki tesislerimizde, kentimizin açık alanlarında kullanılan masa, sandalye, bankların yanı sıra konteyner, tabela, pano gibi farklı hizmet alanlarında kullanılan malzemeleri ve ekipmanları üretiyoruz. Ekiplerimiz, Atakum’daki, parkların ve kamu alanlarının aydınlatılmasında elektronik destek vermenin yanı sıra kentimizdeki yaya geçidi, kaldırım ve yolları konforlu hale getirecek taş ve parkelerin üretimine ara vermeden devam ediyor. Ülke olarak yaşadığımız zorlu şartlardan üreterek ve üretim odaklı hareket ederek çıkabiliriz. Atakum Belediyesi olarak çalışmalarımızı ve projelerimizi bu anlayışla hayata geçiriyoruz. Üreterek kalkınacağız, kentimizi ve memleketimiz ileri taşıyacağız” diye konuştu.