Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, ilçenin dört bir yanında ekiplerin yoğun bir şekilde karla mücadele çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Türkiye’yi etkisi altına alan kar fırtınası sonrası teyakkuza geçen Atakum Belediyesi’nde çalışmalar devam ediyor. Kentin dört bir yanında kar temizleme çalışmaları yürütülürken, kaldırımlarda ve yollarda oluşan buzlanmalar için sıkı tedbirler alınıyor. Vatandaşlara sık sık uyarıda bulunan Atakum Belediyesi ekipleri, buzlanma tespit edilen noktalarda yoğun mesai harcıyor. Olumsuz hava şartlarına rağmen kesintisiz saha çalışmaları yürütülen ekipler, yola çıkan sürücülere ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, belediye ekipleri ile sık sık bir araya gelerek saha çalışmalarını yerinde inceliyor. Başkan Türkel, çalışmaların koordineli şekilde devam ettiğini belirterek, vatandaşlara toplu taşıma araçlarını kullanmaları yönündeki uyarıyı yineledi. Türkel, "Ekiplerimiz canla başla karla mücadele çalışmaları yürütüyorlar. Toplu taşıma araçlarımızı kullanmaya özen gösterelim, tedbiri elden bırakmayalım. Acil durumlar için belediyemizin kurumsal iletişim numaralarından 7/24 iletişim kurabilirsiniz" dedi.