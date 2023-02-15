Ordu’nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, depremin ilk gününden itibaren ekip ve gönüllüler olarak bölgede çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ordu’nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, depremin ilk gününden itibaren ekip ve gönüllüler olarak bölgede çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından ekipler bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Depremin yaşandığı illerden biri olan ve büyük asar gören Adıyaman’da da Ordu’dan giden ekip çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, enkaz kurtarma ve arama çalışmalarını sürdürürken, bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ediyor.

Büyük yıkımın meydana geldiği Adıyaman’da koordinatör olarak bulunan Ordu’nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, yaraları hep birlikte sarmak adına bölgede çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Türkcan, “Yaralarımızı hep birlikte sarmak ve acılarımızı paylaşmak üzere deprem bölgesindeyiz. Ülkemizi ve aziz milletimizi yasa boğan asrın felaketi Kahramanmaraş depremin yaralarını sarmak için Ulubey ekibi ve gönüllülerimiz ile birlikte arama kurtarma bölgesindeyiz. İlk andan itibaren deprem bölgesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gün tek yürek, tek bilek olma günüdür. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber omuz omuza bu felaket günlerini aşacağız. Yüreğimizdeki bu yangını söndüreceğiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” ifadelerine yer verdi.