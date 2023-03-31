Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 6 Şubat’ta yaşanan yıkıcı depremin ardından Kahta ilçesine kurumsal desteğini esirgemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti.

Başkan Turanlı, “Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Gönderdikleri yardımdan, gösterdikleri ilgiden, dolayı Allah kendilerinden razı olsun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından depremden hemen sonra Belediyemize ekipmanlarıyla birlikte gönderilen konteyner mutfak ile çadır kentte kalan vatandaşlarımıza sıcak çorba yemek ikramımız yapılırken, Ramazan ayında kurduğumuz iftar çadırında sıcak yemek ikramımız halen devam ediyor. Yaraları sarmak adına bizden desteğini esirgemedikleri için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.