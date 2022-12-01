Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman’ın il oluşunun 68. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman’ın il oluşunun 68. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Turanlı mesajında, “Güneşin en güzel doğup en güzel battığı ve farklı kültürlerin asırlardır kardeşçe bir arada yaşadığı kadim şehrimiz Adıyaman’ın il oluşunun 68. yıl dönümünü kutluyoruz. Adıyaman, tarihi ve kültürel değerleriyle medeniyetimize öncülük etmiş önemli şehirlerimizden biridir. Her düşünceden ve inanıştan insanın barış içinde kardeşçe yaşadığı bu topraklar, ülkemize ve dünyaya her zaman örnek olmuştur. Barış ve huzurun yüzyıllardır hüküm sürdüğü Adıyaman, insanımızın ferasetli ve vakur duruşu sayesinde bugüne kadar birlik ve beraberliğinden asla taviz vermemiştir. Temennimiz, güzel şehrimizde yıllardır var olan huzur ve barış ortamının ilelebet sürmesidir. Bu vesile ile, Adıyaman’ımızın il oluşunun 68. yılını kutluyor, şehrimizin aydınlık geleceği için canla başla çalışan tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.