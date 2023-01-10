Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazetecilerin, toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli aktörler ve haber alma özgürlüğünün teminatı olduklarını söyledi.

Başkan Turanlı, “ Gazetecilik, gerçekten önemli bir meslektir. Fedakarlık ve sorumluluk isteyen bir özelliği vardır. Ülkemizde ve dünyada birçok gazeteci çok zor şartlar altında görevini yerine getirerek kutsal bir görev uğruna emek vermektedirler. Bu düşüncelerle, vatandaşlarımızın gözü, kulağı sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkında katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirmekte olan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor. Hakk’ın rahmetine kavuşan tüm gazetecilere rahmet, çalışan gazetecilere ise aileleriyle birlikte hayırlı, huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum” dedi.