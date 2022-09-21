Kahta Belediyesi yeni yerleşim alanlarının alt yapı ve yol sorununa yoğunlaştı.

Kahta Belediyesi yeni yerleşim alanlarının alt yapı ve yol sorununa yoğunlaştı.

Üst yapı çalışmalarının yanı sıra, alt yapı çalışmalarını da yoğunlaştırıp ilçe genelinde tüm mahallelere eşit hizmet vererek vatandaşların sıkıntılarını gidermeye devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İlçemizin yeni yerleşim bölgelerinin çoğunda alt yapı sorunları olduğundan dolayı, o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için Yaklaşık 1500 metre alt yapı hattı döşedik ve döşemeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızı büyük titizlikle ilçe genelinde sürdürüyoruz. Yeni yerleşim alanlarında alt yapı çalışmalarımızın tamamlanmasıyla Allah’ın izniyle üst yapı çalışmaları başlayıp yol sorunu da giderilecektir. İlçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.