Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, hafta sonu Mersin’de faaliyet gösteren hemşehri dernekleri, iş insanları, siyasi parti temsilcileri ve hemşehrileriyle bir araya gelerek istişare toplantıları düzenledi.

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, hafta sonu Mersin’de faaliyet gösteren hemşehri dernekleri, iş insanları, siyasi parti temsilcileri ve hemşehrileriyle bir araya gelerek istişare toplantıları düzenledi.

Başkan Turanlı temaslar sonrası yaptığı açıklamada, “Mersin’de faaliyet gösteren bütün hemşehrilerimizle sık sık bir araya gelerek Adıyaman’ımız, Kahta’mız ve insanımız için neler yapabileceğimize dair istişarelerde bulunuyoruz. Mersin geniş bir yelpazede ilimiz ve ilçelerimiz için çok önemli faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşlarımız, iş insanlarımız var. Hemşehrilerimizin Mersin’de yaptıkları çalışmalar gerçekten takdir edilir. Orada bulunan her bir vatandaşımıza karşı kendilerini sorumlu hissediyor, sahip çıkıyorlar. Gençlerimiz başta olmak üzere toplumun birçok kesimine yönelik pek çok proje ve çalışmalar yapılıyor. Kahta Belediyesi olarak bundan sonra da bu birlikteliğimizi arttırarak devam ettireceğiz İnşallah. Mersin’deki stk’larımıza, iş insanlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize ve tüm hemşehrilerimize göstermiş oldukları misafirperverlikten ötürü kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyor, Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu