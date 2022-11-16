Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından, Menderes Mahallesi’nde başlatılan Kanal Boyu Parkı’nın devamı olarak projelendirilen ikinci etapta çalışmalar hızla sürüyor.

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından, Menderes Mahallesi’nde başlatılan Kanal Boyu Parkı’nın devamı olarak projelendirilen ikinci etapta çalışmalar hızla sürüyor.

Parkın çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını ifade eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Söz verdiğimiz Kanal Boyu Parkı’mızın birinci etap kısmını 750 metre uzunluğunda Menderes Mahallesi’nde başlayıp tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Parkımızın devamı olan ikinci etap kısmı ise Baraj Yolu’ndan başlayarak Hz. Yusuf Peygamber Mezarlığı (Oduncular Mezarlığı) yoluna kadar yaklaşık 800 metre uzunluğunda 30-35 metre genişliğinde, Fatih, Yeni ve Gazi Mahalle sakinlerimizin faydalanacağı parkımızın alt yapı, zemin dolgu, perde beton, ağaçlandırma, aydınlatma sistemi, bay bayan wc, bisiklet yolu, süs havuzları çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor aletleri ve çim ve çim sulama sistemi çalışmalarımız tamamlandı. Parkımız tam anlamıyla bitme aşamasına geldiğini söyleyebiliriz. 5 kademeli şelalenin havuz pompa, fiskiye, aydınlatma sistemi ve mermer döşeme çalışmalarımız ivedilikle devam ediyor. Mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olsun. Rabbim bizleri halkımıza karşı mahcup bırakmasın” diye konuştu.