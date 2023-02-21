Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kurulan Çadır Kent’in alt yapı hazırlıkları tamamlandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kurulan Çadır Kent’in alt yapı hazırlıkları tamamlandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İlçemizde depremzede kardeşlerimiz için Cami mahallesi (Toprak mahsulleri ofisi) ve Yavuz Selim Mahallemizde Çadır Kent kuruldu. Toprak mahsulleri ofisinde kalan vatandaşlarımızın tüm eksikleri ve talep edilen ihtiyaçları karşılandı. Yavuz selim mahallemizde kurulan çadır kent için zemin güçlendirme, güvenlik tel çit sistemi, su, bay-bayan lavabo, duş kabini ve alt yapı çalışmalarımız tamamlandı. Elektrik ve soba kurulum çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.