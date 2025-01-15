Başkan Tuncer, muhtarların her birini tek tek dinleyerek mahallelerdeki sorunlar, öneriler ve çözüm önerileri üzerine detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Muhtarların, mahalle sakinleri ile belediye arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayan Başkan Tuncer, “Muhtarlarımızla düzenli olarak bir araya gelerek halkımızın beklentilerini doğrudan dinliyor, öncelikli ihtiyaçları hızla belirliyoruz. Ortak akılla çalışarak Mezitli’nin her köşesine daha iyi hizmet götürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Toplantıda, yol ve altyapı çalışmaları, sosyal hizmetler, tarımsal destekler, eğitim projeleri ve sahil düzenlemeleri gibi birçok konu detaylı bir şekilde ele alındı. Başkan Tuncer, belediye olarak mahallelerde yürütülen projelerin hızlandırılması ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

“BİRLİKTE DAHA GÜZEL BİR MEZİTLİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Tuncer, muhtarların talep ve önerilerinin belediye çalışmaları için çok değerli olduğunu ifade ederek, “Birlikte daha güzel bir Mezitli için çalışıyoruz. Mahallelerimizin gözü, kulağı ve sesi olan muhtarlarımıza, özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum” dedi. Toplantının ardından muhtarlar, görüş alışverişinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediyenin mahallelerine sağladığı desteklerden dolayı Başkan Tuncer’e teşekkür etti.